15:26 08.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина пытался украсть у соседа бензопилу

Сегодня утром, 8 июля, столичные правоохранители задержали мужчину за кражу бензопилы из частного дома. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В Киеве мужчина пытался украсть у соседа бензопилу

По предварительной информации, работники полиции задержали его при попытке сбыта краденого имущества. Злоумышленник похитил бытовую технику и инструменты.

К работникам полиции обратился владелец частного дома на улице Луговой. Пострадавший утверждал, что неизвестный путем повреждения входной двери проник в помещение, откуда похитил бытовую технику и рабочие инструменты.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Волыни гражданин Беларуси был приговорен к 7 годам лишения свободы за кражу элитного алкоголя в Луцке.


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