05:00 08.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинские разведчики ликвидировали очередного представителя "пятой колонны" в рядах ВСУ

Военная контрразведка выявила в рядах ВСУ военного, который в 2014 году вступил в ряды террористов псевдореспублики "ДНР". Об этом говорится на официальном сайте ведомства. 

Украинские разведчики ликвидировали очередного представителя

Сообщается, что во время допроса житель Херсонской области признался, что 2014 году поехал к родственникам в Часов Яр, где присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в так называемый штаб "ДНР" в городе Часов Яр.

После чего несколько месяцев с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украина в Артемовском районе Донецкой области. Задержанному грозит 15 лет или пожизненное заключение за измену родины и участию в конфликте на стороне боевиков незаконно вооруженных бандформирований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы Парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки


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