Трое мигрантов пытались пробраться в Польшу в обход украинского КПП

По предварительной информации, на место, где иностранцы могли осуществить незаконное пересечение границы, выехала группа реагирования и прикрыла подступы к государственной границе, задержав всех нарушителей. При первичном осмотре документов выяснилось, что задержанные являются беженцами из Ирака, которые покинули страну в поисках лучшей жизни.

Также есть подозрения, что третьи лица за денежное вознаграждение помогали мигрантам пересечь украинскую границу.

Сейчас иностранцев доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств и проведения фильтрационно-проверочных мероприятий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники отдела "Краснополье" Сумского отряда задержали двоих правонарушителей. Двое граждан Азербайджана пытались пешком пройти вдоль украино-российской границе и попасть на сторону последней в обход украинского КПП.