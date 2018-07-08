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На Львовщине задержали опасного криминального авторитета - ВИДЕО

 Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального "вора в законе" по кличке Дато Агжабединский. Об этом передает Отдел коммуникации ГУНП в регионе.

На Львовщине задержали опасного криминального авторитета - ВИДЕО

Сообщается, что правоохранители задержали так называемого "вора в законе", 43-летнего иностранца, известного в криминальных кругах вора и "коронованного" в Греции. Преступник нарушил запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. 

Позже выяснилось, что двумя месяцами ранее мужчину за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой экстрадировали опасного криминального авторитета на его родину.

 


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