На Львовщине задержали опасного криминального авторитета - ВИДЕО

Сообщается, что правоохранители задержали так называемого "вора в законе", 43-летнего иностранца, известного в криминальных кругах вора и "коронованного" в Греции. Преступник нарушил запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце и доставили в Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области.

Позже выяснилось, что двумя месяцами ранее мужчину за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой экстрадировали опасного криминального авторитета на его родину.