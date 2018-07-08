21:00 08.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлянин пытался вытащить электропилу из машины прямо на глазах у водителя - ФОТО

В Киеве оперативники за кражу электропилы задержали киевлянина. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

Киевлянин пытался вытащить электропилу из машины прямо на глазах у водителя - ФОТО

По предварительной информации, разбив стекло, злоумышленник проник в салон легковушки и похитил оттуда электропилу. 

Во время допроса он рассказал, что повредил окно машины и забрал из салона электропилу. Вещественное доказательство изъято. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее столичные правоохранители задержали мужчину за кражу бензопилы из частного дома. 

 


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