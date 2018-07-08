06:00 08.07.2018 | Происшествия | Новости
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Япония вновь страдает от страшных землетрясений

Вчера вечером на Японских островах произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом передает Еarthquakvt.

Япония вновь страдает от страшных землетрясений

Сейсмологи установили, что эпицентр тряски располагался 70 км к юго-юго-востока от префектуры Тиба, которая расположена рядом с Токио. В связи с активностью стихии движение скоростных и обычных поездов на юго-востоке Японии практически полностью остановлено.

Также из-за землетрясение объявили угрозу цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.

Напомним, 18 июня в результате мощного землетрясений на юго-западе японского острова Хонсю пострадали 300 человек. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии сильное землетрясение привел к жертвам и транспортному коллапсу. В префектуре Осака погибли три человека. Еще как минимум 217 человек получили ранения. 


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