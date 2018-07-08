Япония вновь страдает от страшных землетрясений

Сейсмологи установили, что эпицентр тряски располагался 70 км к юго-юго-востока от префектуры Тиба, которая расположена рядом с Токио. В связи с активностью стихии движение скоростных и обычных поездов на юго-востоке Японии практически полностью остановлено.

Также из-за землетрясение объявили угрозу цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.

Напомним, 18 июня в результате мощного землетрясений на юго-западе японского острова Хонсю пострадали 300 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии сильное землетрясение привел к жертвам и транспортному коллапсу. В префектуре Осака погибли три человека. Еще как минимум 217 человек получили ранения.