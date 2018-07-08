09:51 08.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские бандформирования 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. 

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Донецком направлении в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, ситуация оставалась контролируемой, украинские защитники дали достойный отпор боевикам.

Неспокойно было и на Луганском векторе боевых действий. В районе населенных пунктов Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, боевики обстреляли украинских бойцов около Светлодарской дуги. 

На Мариупольском направлении враг обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик. В результате обстрелов пострадало двое боевиков, потерь в рядах ВСУ нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", около 300 парламентариев из Европы, Северной Америки и Азии примут участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Берлине 7-11 июля. 


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