13:15 07.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198313:labazovych

Во Львове в трамвае внезапно умер пассажир - ФОТО

Во Львове в одном из трамвайных вагонов 7-го маршрута на остановке улицы Турянского неожиданно скончался пассажир. На место инцидента оперативно прибыла скорая медицинская помощь для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Во Львове в трамвае внезапно умер пассажир - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отметили врачи скорой помощи, мужчина 1952 года рождения в возрасте 66 лет умер естественной смертью или в результате заболевания.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция, медики и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс".

"Причины смерти устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кривом Роге частично остановилось движение скоростного трамвая, из-за плохого состояния подвижного состава. По словам очевидцев, вся станция заполнилась дымом, отдающим запахом горелой проводки.


Поделиться
Читайте также:
 
Победитель Евровидения 2017 представил первый клип после операции - ВИДЕО В Украине продолжает меняться климат Супрун объяснила, как лучше употреблять овощи и фрукты Нафтогаз хочет отсудить у Газпрома еще 11 миллиардов
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив