Во Львове в трамвае внезапно умер пассажир - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отметили врачи скорой помощи, мужчина 1952 года рождения в возрасте 66 лет умер естественной смертью или в результате заболевания.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция, медики и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс".

"Причины смерти устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кривом Роге частично остановилось движение скоростного трамвая, из-за плохого состояния подвижного состава. По словам очевидцев, вся станция заполнилась дымом, отдающим запахом горелой проводки.