19:36 07.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице свадебный кортеж протаранил пенсионера - ФОТО

В Киеве пенсионер стал причиной дорожно-транспорнтого происшествия одного из автомобилей свадебного кортежа. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице свадебный кортеж протаранил пенсионера - ФОТО

По предварительной инфомации, Opel Astra с девушкой за рулем двигался в сторону правого берега. Она не успела затормозить перед пешеходом, который вышел на проезжую часть, там где это делать категорически нельзя. В результате мужчина пожилого возраста попал под колеса.

Затем, выехав на встречную полосу, Opel спровоцировал еще одно столкновение: Ford Transit, пытаясь увернуться от столкновения, зацепил правую заднюю фару у Astra. Позже выянилось, что Ford был одним из автомобилей свадебного кортежа. За людьми, ехавшими в Transit, приехал Mercedes и забрал их с происшествия.

В результате в направлении центрального автовокзала образовалась чудовищная пробка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в столице на улице Академика Виктора Глушкова внедорожник протаранил 4 автомобиля.


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