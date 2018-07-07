18:31 07.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Памплоне состоялась традиционная испанская коррида

В городе Памплона на традиционном фестивале "Сан-Фермин" состоялся традиционный для испанцев забег с быками. Об этом передает Associated Press.

В Памплоне состоялась традиционная испанская коррида

Ежегодно опасное соревнование привлекает сотни экстремалов, которые готовы подставиться под диких животных. В этом году также не обошлось без жертв. В ходе корриды одного мужчину бык травмировал рогами. Еще трое мужчин попали под копыта животных. Всех пострадавших госпитализировали. Еще один 40-летний мужчина, получил тяжелые травмы, когда попал под копыта животных.

Во время корриды участники забега с быками преодолевают 850-метровый отрезок вместе с 12 животными, иногда запускают и больше. По завершению забега всех животных умерщвляют.

Стоит отметить, что в Испании, Франции и Португалии ежегодно проводится порядка 6 тысяч коррид и новильяд, на которых погибает около 30 тысяч быков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригороде Харькова стая бездомных дворовых собак напала на местного жителя.


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  • В этом году в ходе знаменитого фестиваля Сан-Фермин, который проходил в испанском городе Памплона с 6 по 14 июля, и во время которого устраиваются традиционные бега с быками, пострадали 6 человек. Один из пострадавших — 73-летний местный житель — получил ранение рогом в ногу, остальные пять человек получили легкие травмы. Местные власти сообщили, что среди обратившихся за медицинской помощью был 21-летний турист из Японии и 26-летний австралиец.

  • Каждый год фестиваль Сан-Фермин привлекает тысячи туристов в Памплону, Испания. За девять дней празднования на фестивале проводятся корриды, карнавал, салюты и, конечно же, забеги с быками. Отмечаемый с 1591 года, Сан-Фермин остается популярным фестивалем, но и вместе с тем опасным и вызывающим множество споров. В этом году уже были ранены несколько человек, хотя фестиваль продлится до 14 июля. В выпуске собраны фотографии первых нескольких дней празднования фестиваля в этом году. По материалам : fishki.net/comment.php?id=91697

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