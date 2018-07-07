В Памплоне состоялась традиционная испанская коррида

Ежегодно опасное соревнование привлекает сотни экстремалов, которые готовы подставиться под диких животных. В этом году также не обошлось без жертв. В ходе корриды одного мужчину бык травмировал рогами. Еще трое мужчин попали под копыта животных. Всех пострадавших госпитализировали. Еще один 40-летний мужчина, получил тяжелые травмы, когда попал под копыта животных.

Во время корриды участники забега с быками преодолевают 850-метровый отрезок вместе с 12 животными, иногда запускают и больше. По завершению забега всех животных умерщвляют.

Стоит отметить, что в Испании, Франции и Португалии ежегодно проводится порядка 6 тысяч коррид и новильяд, на которых погибает около 30 тысяч быков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригороде Харькова стая бездомных дворовых собак напала на местного жителя.