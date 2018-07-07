В Одессе посреди дороги образовался огромный провал - ФОТО

Как сообщает местное издание "Думская", огромный провал образовался в этом месте не впервые. Такое же ЧП было в октябре 2017 года.

Как отметили сотрудники ГСЧС, в минувший год причиной провала назвали аварию на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм. При этом, что послужило причиной аварии ямы в этот день текущего года пока неизвестно.

"В результате провала асфальта на проезжей части жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Днепр на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского провалился асфальт, в результате чего образовалась дыра шириной в полосу трех метров.