06:00 07.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали женщину с фальшивыми банкномати - ФОТО

Сотрудники правоохранительных служб задержали жительницу столицы, которая рассчитывалась за технические товары фальшивыми банкнотами. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В Киеве задержали женщину с фальшивыми банкномати - ФОТО

По предварительной информации, злоумышленница рассчиталась фальшивыми купюрами за мобильный телефон. Киевлянка договорилась приобрести телефон у мужчины, который разместил соответствующее объявление в сети интернет.

Полицейские, проверяя полученную информацию, задержали местную жительницу сразу после передачи денег продавцу. 

Работники уголовного розыска Печерского управления полиции, работая над предупреждением преступлений, получили оперативную информацию о злоумышленницы, которая может сбыть поддельные доллары США. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно НБУ назвал купюры, которые подделывают чаще всего.


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