В Киеве задержали женщину с фальшивыми банкномати - ФОТО

По предварительной информации, злоумышленница рассчиталась фальшивыми купюрами за мобильный телефон. Киевлянка договорилась приобрести телефон у мужчины, который разместил соответствующее объявление в сети интернет.

Полицейские, проверяя полученную информацию, задержали местную жительницу сразу после передачи денег продавцу.

Работники уголовного розыска Печерского управления полиции, работая над предупреждением преступлений, получили оперативную информацию о злоумышленницы, которая может сбыть поддельные доллары США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно НБУ назвал купюры, которые подделывают чаще всего.