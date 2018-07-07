17:53 07.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло массовое ДТП с участием легковушек - ФОТО

В столице на улице Академика Виктора Глушкова внедорожник протаранил 4 автомобиля. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве произошло массовое ДТП с участием легковушек - ФОТО

По предварительной информации, водитель джипа не справился с управлением и на полном ходу врезался в стоящую в центральном ряду на светофоре иномарку. От удара автомобиль отбросило в сторону. Иномарка зацепила еще два рядом стоящих машины. 

Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция. Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них диагностировали ссадины и ушибы.

Уважаемые водители, будьте максимально бдительны, соблюдайте дистанцию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидывание автомобиля. На этот раз без жертв не обошлось, погиб один человек. 


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