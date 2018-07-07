В Киеве произошло массовое ДТП с участием легковушек - ФОТО

По предварительной информации, водитель джипа не справился с управлением и на полном ходу врезался в стоящую в центральном ряду на светофоре иномарку. От удара автомобиль отбросило в сторону. Иномарка зацепила еще два рядом стоящих машины.

Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция. Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них диагностировали ссадины и ушибы.

Уважаемые водители, будьте максимально бдительны, соблюдайте дистанцию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидывание автомобиля. На этот раз без жертв не обошлось, погиб один человек.