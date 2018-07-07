18:58 07.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пенсионер поджег свою квартиру сигаретным окурком

В столице на улице Туполева произошел пожар на балконе "хрущевки". Об этом передает пресс-служба ГСЧС. 

В Киеве пенсионер поджег свою квартиру сигаретным окурком

Возгорание началось возгорание дома с 3 этажа, пламя распространилось на верхние этажи. На место происшествия прибыли пожарные. Ликвидировать пожар удалось в течении 30 минут.

Есть пострадавший, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Предварительно, ожоги конечностей, лица. Причиной возгорания стал плохо затушеный окурок на балконе. Это уже не первый случай возгорания в этой квартире, ранее удавалось ликвидировать очаг возгорания соседям самостоятельно.

На месте работали 3 машин, несколько экипажей скорой помощи, патрульная полиция и наш корреспондент Ирина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в одном из пятиэтажных жилых домов Харькова случилось сильнейшнее возгорание площадью 80 квадратов.


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