В Киеве пенсионер поджег свою квартиру сигаретным окурком

Возгорание началось возгорание дома с 3 этажа, пламя распространилось на верхние этажи. На место происшествия прибыли пожарные. Ликвидировать пожар удалось в течении 30 минут.

Есть пострадавший, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Предварительно, ожоги конечностей, лица. Причиной возгорания стал плохо затушеный окурок на балконе. Это уже не первый случай возгорания в этой квартире, ранее удавалось ликвидировать очаг возгорания соседям самостоятельно.

На месте работали 3 машин, несколько экипажей скорой помощи, патрульная полиция и наш корреспондент Ирина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в одном из пятиэтажных жилых домов Харькова случилось сильнейшнее возгорание площадью 80 квадратов.