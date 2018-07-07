13:51 07.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове загорелась многоэтажка, спасены 24 человека

Сегодня ночью 7 июля в одном из пятиэтажных жилых домов Харькова случилось сильнейшнее возгорание площадью 80 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Харькове загорелась многоэтажка, спасены 24 человека

Как отметили сотрудники ГСЧС, жители квартир горящего дома не могли самостоятельно покинуть помещение. Для их спасения были использованы автолестницы.

"Всего были спасены 24 человека, среди них - двое детей", - говорится в сообщении.

Также удалось эвакуировать 85 жильцов дома. Отметим, что вероятной причиной пожара спасатели назвали короткое замыкание электропровода бытовой техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово) в отдельном выставочном доме возник пожар


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