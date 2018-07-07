На Сумщине правоохранители задержали очередного оружейного торговца

Об этом передает Отдел коммуникации ГУНП в регионе.

Сообщается, что провели полицейские санкционированный обыск усадьбы подозреваемого жителя Сумщины, которого подозревали в торговле оружием. Подозрения подтвердились при проведении первичного осмотра подвального помещения подозреваемого.

В ходе осмотра были обнаружены 3000 пуль, 1,5 тысячи патронов, 8000 гильз, около 4 килограммов пороха и почти 6 десятков магазинов к автоматическому оружию. Кроме того, из подвала были изъяты охотничий карабин с признаками переработки под автоматическую стрельбу, макет автомата Калашникова ММГ с признаками переработки, соответствующее оборудование для переработки оружия под огнестрельное и изготовление боевых патронов, составляющие и запчасти к оружию различных систем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины накрыли квартиру местного торговца оружием.