07:00 07.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине молодой парень стал жертвой высоковольтных линий

В Киевской области юноша, занимаясь руффингом, попал под линию электропередач на крыше поезда. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

На Киевщине молодой парень стал жертвой высоковольтных линий

Сообщается, что компания молодых людей гуляла на вокзале. Один из ребят решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото. Юношу поразила дуга высоковольтной линии, напряжением почти 10 000 вольт. Подростка доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти жизнь 15-летнего школьника.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой разъяснять подросткам, трамваи, вагоны электричек и троллейбусы - это транспорт повышенной опасности, на крыше которого размещено оборудование высокого напряжения. Оно несет смертельную угрозу, даже если человек не контактирует с так называемыми токоведущими частями.

Стиот отметить, что всего в течение текущего года зафиксировано 11 фактов травмирования детей током, где потерпевшими стали 12 несовершеннолетних. Двое детей от полученных травм скончались.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области 10-летний мальчик получил сильный удар током во время руффинга на крыше поезда. 


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