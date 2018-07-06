12:40 06.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье подорвали зал игровых автоматов - ФОТО

В Запорожской области в городе Бердянск в ночь на шестое июля, в центр игровых автоматов бросили гранату.

В Запорожье подорвали зал игровых автоматов - ФОТО

Соответствующая информация размещена на сайте города pro.berdyansk.biz.

Как известно, взрывное устройство в помещение бросил молодой мужчина, после чего он попытался сбежать.

Скрыться злоумышленнику не удалось - его задержали сотрудники группы быстрого реагирования Бердянского отдела полиции.

Пока что никто за медицинской помощью не обращался. В данное время на месте происшествия работает полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в индийском районе Вангангала в результате сильнейшего взрыва на фабрике фейерверков, по меньшей мере погибло около 11 человек. Как утверждают очевидцы происшествия, взрыв был настолько сильным, что тела жертв разбросало на десятки метров от уничтоженного предприятия.


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