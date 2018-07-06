В Тбилиси стреляли в зятя президента Грузии

Сегодня ночью, шестого июля, в Тбилиси в результате спора был ранен зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили - Минди Гогочури. Пострадавший госпитализирован в республиканскую больницу.
Об этом передает местное издание "Грузия Онлайн".
Как отмечается, зять главы государства Грузии получил несколько ранений холодным оружием в Сабуртало. В результате случившегося двое друзей Гогочури отвезли его в Республиканскую больницу этой ночью, там его прооперировали.
По словам лечащего врача, Гогочури получил огнестрельные ранения в области бедра и голени, они сквозные. На данный момент состояние пациента стабильное.
"Хирургические и травматологические бригады провели операцию. Каких-либо повреждений магистральных артерий не отмечается", - подчеркнул врач.
По факту произошедшего сотрудники правоохранительного ведомства уже начали расследование по статье УК о тяжком причинении вреда здоровью.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Торонто вооруженный мужчина открыл стрельбу по пешеходам. Экстренные службы на месте происшествия обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.