13:13 06.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Тбилиси стреляли в зятя президента Грузии

Сегодня ночью, шестого июля, в Тбилиси в результате спора был ранен зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили - Минди Гогочури. Пострадавший госпитализирован в республиканскую больницу.

В Тбилиси стреляли в зятя президента Грузии

Об этом передает местное издание "Грузия Онлайн".

Как отмечается, зять главы государства Грузии получил несколько ранений холодным оружием в Сабуртало. В результате случившегося двое друзей Гогочури отвезли его в Республиканскую больницу этой ночью, там его прооперировали.

По словам лечащего врача, Гогочури получил огнестрельные ранения в области бедра и голени, они сквозные. На данный момент состояние пациента стабильное.

"Хирургические и травматологические бригады провели операцию. Каких-либо повреждений магистральных артерий не отмечается", - подчеркнул врач.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительного ведомства уже начали расследование по статье УК о тяжком причинении вреда здоровью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Торонто вооруженный мужчина открыл стрельбу по пешеходам. Экстренные службы на месте происшествия обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.


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