В Тбилиси стреляли в зятя президента Грузии

Об этом передает местное издание "Грузия Онлайн".

Как отмечается, зять главы государства Грузии получил несколько ранений холодным оружием в Сабуртало. В результате случившегося двое друзей Гогочури отвезли его в Республиканскую больницу этой ночью, там его прооперировали.

По словам лечащего врача, Гогочури получил огнестрельные ранения в области бедра и голени, они сквозные. На данный момент состояние пациента стабильное.

"Хирургические и травматологические бригады провели операцию. Каких-либо повреждений магистральных артерий не отмечается", - подчеркнул врач.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительного ведомства уже начали расследование по статье УК о тяжком причинении вреда здоровью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Торонто вооруженный мужчина открыл стрельбу по пешеходам. Экстренные службы на месте происшествия обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.