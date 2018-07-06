12:53 06.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице ВАЗ сбил пешехода и "прокатил" его на капоте – ФОТО, ВИДЕО

В Киеве на улице Братиславской автомобиль ВАЗ сбил пешехода и протащил его около 50 метров. Об этом информирует сайт Информатор.

В столице ВАЗ сбил пешехода и

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от больницы скорой помощи.

Как сообщил сам водитель, сбитый мужчина был в неадекватном состоянии и сам бросился под колеса авто. После удара автомобиль протащил пешехода еще около 50 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водителя ВАЗа доставили в управление полиции для проведения следственных мероприятий, а его автомобиль был эвакуирован с места происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.


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