В столице ВАЗ сбил пешехода и "прокатил" его на капоте – ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от больницы скорой помощи.

Как сообщил сам водитель, сбитый мужчина был в неадекватном состоянии и сам бросился под колеса авто. После удара автомобиль протащил пешехода еще около 50 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водителя ВАЗа доставили в управление полиции для проведения следственных мероприятий, а его автомобиль был эвакуирован с места происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.