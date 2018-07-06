18:54 06.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе в аварии пострадали семь человек

В Мариуполе сегодня, 6 июля, утром произошло ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки. В результате аварии пострадали семь человек, трое из которых госпитализированы, а один находится в тяжелом состоянии.

В Мариуполе в аварии пострадали семь человек

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Донецкой области.

Водитель авто "Skoda" не предоставил преимущество в движении проезжающему мимо авто "DACIA Logan", в результате чего автомобили столкнулись. В ДТП также попал маршрутный автобус "Богдан".

В результате ДТП пострадали семь граждан. Среди которых водители транспортных средств и пассажиры автобуса.

Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Братиславской автомобиль ВАЗ сбил пешехода и протащил его около 50 метров.


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