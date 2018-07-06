14:31 06.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове заминированы сразу 15 зданий в разных районах города

В Харькове правоохранители проверят информацию о минировании 15 зданий в различных районах города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В Харькове заминированы сразу 15 зданий в разных районах города

Как отмечается, сегодня утром, 6 июля 2018 года, около 09:20 правоохранители получили информацию о минировании 15 объектов в Харькове.

Так, в Харькове сообщили о минировании 5 бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров. Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений на предмет наличия взрывных устройств. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве вооруженный мужична взял в заложники посетителей и персонал в магазине "Дикси" на улице Большой Академической. Сообщается, что преступник срочно потребовал встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей. Одной женщине он угрожал физической расправой, она получила ножевое ранение и истекает кровью. 


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