В Харькове заминированы сразу 15 зданий в разных районах города

Как отмечается, сегодня утром, 6 июля 2018 года, около 09:20 правоохранители получили информацию о минировании 15 объектов в Харькове.

Так, в Харькове сообщили о минировании 5 бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров. Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений на предмет наличия взрывных устройств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве вооруженный мужична взял в заложники посетителей и персонал в магазине "Дикси" на улице Большой Академической. Сообщается, что преступник срочно потребовал встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей. Одной женщине он угрожал физической расправой, она получила ножевое ранение и истекает кровью.