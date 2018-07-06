На Ровенском полигоне разорвало миномет, есть погибшие

Как сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ, речь идет о троих погибших военнослужащих, которые получили травмы несовместимые с жизнью. Также серьезные ранения получили девять бойцов.

Отмечается, что инцидент произошел во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне.

В данное время выясняются все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в индийском районе Вангангала в результате сильнейшего взрыва на фабрике фейерверков, по меньшей мере погибло около 11 человек. Как утверждают очевидцы происшествия, взрыв был настолько сильным, что тела жертв разбросало на десятки метров от уничтоженного предприятия.