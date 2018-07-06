На Николаевщине поймали очередного взяточника

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Правоохранителями було установлено, что указанный чиновник, находясь в г.. Коблево Березанского района Николаевской области требовал от представителя предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками, неправомерную выгоду в размере 40 000 гривен за несоставление протоколов о совершении административных правонарушениях но не препятствование осуществлению предпринимательской деятельности в будущем.

Профильным ведомством задержанному чинонику планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники управления защиты экономики Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры и совместно с сотрудниками отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления области "поймали" на взятке депутата Гостомельского поселкового совета.