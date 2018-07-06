07:00 06.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198237:roman

На Киевщине местный чиновник попался на получении взятки

Сотрудники управления защиты экономики Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры и совместно с сотрудниками отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления области "поймали" на взятке депутата Гостомельского поселкового совета.

На Киевщине местный чиновник попался на получении взятки

Об этом передает пресс-служба ведомства. 

По предварительной инфомарции, чиновник требовал взятку в сумме 1 млн. Гривен за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших. Правоохранители задокументировали преступную факт при получении части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривен.

Во время задержения в автомобели была изъята вторая часть суммы. Кроме того, были изъяты поддельные акты депутата поселкового совета о факте проживания лиц на территории поселкового совета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевской местной прокуратурой № 2 в городе Киеве задержан начальник отдела горного надзора Управления Гоструда в Полтавской области на получении 26 тыс. гривен неправомерной выгоды. 


Поделиться
Читайте также:
 
Украина вошла в топ-10 самых пьющих стран мира - ФОТО В Украине ужесточат наказание за вождение в нетрезвом состоянии Парламент ЕС проголосовал за продление экономических санкций в отношении России Сотрудники Ryanair огласили о начале бессрочной забастовки
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив