На Киевщине местный чиновник попался на получении взятки

Сотрудники управления защиты экономики Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры и совместно с сотрудниками отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления области "поймали" на взятке депутата Гостомельского поселкового совета.
Об этом передает пресс-служба ведомства.
По предварительной инфомарции, чиновник требовал взятку в сумме 1 млн. Гривен за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших. Правоохранители задокументировали преступную факт при получении части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривен.
Во время задержения в автомобели была изъята вторая часть суммы. Кроме того, были изъяты поддельные акты депутата поселкового совета о факте проживания лиц на территории поселкового совета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевской местной прокуратурой № 2 в городе Киеве задержан начальник отдела горного надзора Управления Гоструда в Полтавской области на получении 26 тыс. гривен неправомерной выгоды.