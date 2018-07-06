На Киевщине местный чиновник попался на получении взятки

Об этом передает пресс-служба ведомства.

По предварительной инфомарции, чиновник требовал взятку в сумме 1 млн. Гривен за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших. Правоохранители задокументировали преступную факт при получении части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривен.

Во время задержения в автомобели была изъята вторая часть суммы. Кроме того, были изъяты поддельные акты депутата поселкового совета о факте проживания лиц на территории поселкового совета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевской местной прокуратурой № 2 в городе Киеве задержан начальник отдела горного надзора Управления Гоструда в Полтавской области на получении 26 тыс. гривен неправомерной выгоды.