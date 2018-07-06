На Днепропетровщине полиция обнаружила изуродованный труп школьницы

Сообщается, что тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено в воде вблизи детского лагеря "Великий Луг". Погибшей оказалась ученица 9 класса, 2005 года рождения. По словам родителей ребенка, девочка ушла из дома 4 июля примерно в 12 часов к своей подруге в детский лагерь Великий луг и не вернулась.

Правоохранители подключили к расследованию дела и гражданских лиц. Сейчас полисмены проводят опросы всех водителей, которые 4 июля с 13.00 до 18.00 проезжали по улице Первомайской и улице Рыжикова в направлении зоны отдыха и детского лагеря Большой луг.

По данному делу уже возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство), которая предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на столичном пляжном комплексе на Корчеватом обнаружили труп мужчины.