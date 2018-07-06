09:00 06.07.2018 | Происшествия | Новости
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Эвакуация детей в Таиланде: операция по спасению приостановлена, есть погибшие

В операции по вызволению заблокированных наводнением детей из пещеры на севере Таиланда, есть первые жертвы.

Эвакуация детей в Таиланде: операция по спасению приостановлена, есть погибшие

Как сообщают местные власти, погиб отставной боевой пловец-волонтер тайского спецназа, который помогал вызволять детей.

Известно, что погибший потерял ориентировку, возвращаясь из зала пещеры, где находятся дети, доставив туда баллоны с кислородом.

К слову, гибель профессионального пловца вызывает сомнения в успехе намеченной эвакуации детей под водой.

Командир боевых пловцов спецназа Таиланда заявил в ответ на соответствующий вопрос, что при выводе детей будет проявлена особая осторожность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 12 парней и футбольный тренер, которые оказались в ловушке в тайской пещере, могут остаться там еще на несколько месяцев. Пещерный комплекс в Чианг Рай на севере Таиланда регулярно затапливается во время дождливого сезона, который продолжается до сентября - октября.


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