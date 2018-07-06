12:15 06.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ЧП на полигоне в Ровно: есть новые жертвы и стала ясна причина

Военная прокуратура Ровенского гарнизона проводит досудебное расследование в уголовном производстве. Известно, что в больнице умер еще один военный.

ЧП на полигоне в Ровно: есть новые жертвы и стала ясна причина

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины, повлекшее гибель и телесные повреждения нескольких человек произошли во время минометных стрельб.

Кроме того, установлено, что во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета.

В данное время, свою работу на полигоне проводит группа прокуроров во главе с военным прокурором Ровенского гарнизона. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"на Ровенском полигоне произошел разрыв миномета, в результате чего погибли военные. Речь идет о троих погибших военнослужащих, которые получили травмы несовместимые с жизнью. Также серьезные ранения получили девять бойцов. Отмечается, что инцидент произошел во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне.


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