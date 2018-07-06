11:36 06.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше разбился боевой истребитель МиГ-29, есть жертвы - ФОТО

Сегодня ночью, шестого июля, на северо-востоке Польши разбился боевой истребитель Миг-29. На этот раз без жертв не обошлось, погиб пилот. 

В Польше разбился боевой истребитель МиГ-29, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

Как отмечается, крушение случилось в окрестностях Паслека (Варминско-Мазурское воеводство). Также в ведомстве подчеркнули, что обломки самолета упали всего в 500 метрах от жилых зданий.

"Истребитель, выполняя плановый полет, потерял управление, упал на поле и загорелся", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Министерства национальной обороны Польши уточнили, что летчик налетал в общей сложности 800 часов, из них 500 на МиГ-29.

В настоящее время комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации начала расследование причин крушения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле берегов Японии разбился истребитель воздушних сил Соединенных Штатов Америи F-15.


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