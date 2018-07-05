В Запорожской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

Как сообщает портал Іpnews, авария произошла четвертого июля после полудня.

Правоохранительными органами было установлено, что водитель грузовика МАЗ с военными из военной части А0709 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет.

Отмечается, что в аварии погибли водитель в звании старшего сержанта. Еще один военный - прапорщик - получил сильные травмы.

Стоит добавить, что на месте происшествия работали медики, полиция и бойцы ГСЧС. По имеющейся информации военные ехали в Никополь в командировку.

В данное время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Киев-Чернигов в районе села Скибин Киевской области автомобиль Volkswagen врезался в фуру. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал в сторону Чернигова, а фура без груза в направление Киева. Водитель иномарки не пострадал и рассказал, что фуру вынесло "на встречку", он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, но машины все равно столкнулись.