В центре Полтавы насмерть разбился мотоциклист - ФОТО

По предварительной информации, мотоциклист просто не справился с управленеим и вылетел на обочину, где столкнулся с фонарным столбом.

В результате ДТП 39-летний пассажир мотоцикла погиб на месте. Водитель получил травмы. Его госпитализировали в 1-й городской клинической больницы Полтавы. Оба - и пассажир, и водитель - жители Полтавы.

Сейчас по данному факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство (ч.2 ст.286 УК). В рамках расследования следователи выяснят обстоятельства и причины аварии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице столкнулись Mercedes и мотоцикл. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27. Погибших нет.