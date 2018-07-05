06:00 05.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Полтавы насмерть разбился мотоциклист - ФОТО

В Киевском районе Полтавы произошла смертельная авария. Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

В центре Полтавы насмерть разбился мотоциклист - ФОТО

По предварительной информации, мотоциклист просто не справился с управленеим и вылетел на обочину, где столкнулся с фонарным столбом.

В результате ДТП 39-летний пассажир мотоцикла погиб на месте. Водитель получил травмы. Его госпитализировали в 1-й городской клинической больницы Полтавы. Оба - и пассажир, и водитель - жители Полтавы.

Сейчас по данному факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство (ч.2 ст.286 УК). В рамках расследования следователи выяснят обстоятельства и причины аварии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице столкнулись Mercedes и мотоцикл. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27. Погибших нет.


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