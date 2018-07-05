18:15 05.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Киева застрелили полицейского

В четверг днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В центре Киева застрелили полицейского

Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу.

Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.

На месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского района и Главного управления полиции, кинологи со служебными собаками.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг пятого июля, в центре Киева, на ул. Коновальца внедорожник врезался в пассажирский микроавтобус в с людьми. Пострадало пятеро пассажиров.


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