В центре Киева застрелили полицейского

Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу.

Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.

На месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского района и Главного управления полиции, кинологи со служебными собаками.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг пятого июля, в центре Киева, на ул. Коновальца внедорожник врезался в пассажирский микроавтобус в с людьми. Пострадало пятеро пассажиров.