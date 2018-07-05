В центре Киева внедорожник протаранил маршрутку c пассажирами - ФОТО

Автомобиль Toyota Sequoia ехал в сторону бульвара Леси Украинки и на скорости врезался в маршрутку сзади. В это время из нее выходили люди.

Прибывшие на место инцидента патрульные сообщили, что в результате ДТП пострадали пятеро пассажиров.

Трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи. У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно.

По словам очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться, но полиции удалось его остановить.

По предварительной версии, водитель Toyota не справился с управлением.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, четвертого июля, возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова произошло ДТП с участием двух автомобилей. На этот раз без жертв не обошлось, погибло трое человек.