14:51 05.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Киева внедорожник протаранил маршрутку c пассажирами - ФОТО

В четверг, в центре Киева, на ул. Коновальца внедорожник врезался в пассажирский микроавтобус в с людьми.

В центре Киева внедорожник протаранил маршрутку c пассажирами - ФОТО

Автомобиль Toyota Sequoia ехал в сторону бульвара Леси Украинки и на скорости врезался в маршрутку сзади. В это время из нее выходили люди.

Прибывшие на место инцидента патрульные сообщили, что в результате ДТП пострадали пятеро пассажиров.

Трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи. У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно.

По словам очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться, но полиции удалось его остановить.

По предварительной версии, водитель Toyota не справился с управлением.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, четвертого июля, возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова произошло ДТП с участием двух автомобилей. На этот раз без жертв не обошлось, погибло трое человек.


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