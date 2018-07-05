В Киеве внедорожник протаранил пассажирский автобус - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль ехал в сторону бульвара Леси Украинки и на скорости въехал сзади в автобус, из которого в это время выходили люди.

В итого, пострадали пятеро пассажиров маршрутки, трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи. У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно. позже стало известно, что виновник ДТП пытался скрыться, но правоохранителям удалось его остановить. Оба шофера остались целыми.

На месте аварии работали патрульная полиция и скорая помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера произошло дорожно-транспортное происшествие.