В Киеве пляжная потасовка закончилась смертью молодого человека

Так, в дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился местный рыбак. Мужчина рассказал правоохранителям, что в камышах на берегу реки обнаружил труп с признаками насильственной смерти.

На место происшествия сразу же выехали патрульные, следственно-оперативная группа и кинологи.

При обследовании территории полицейские обнаружили мужчину с травмами головы и тела. Они установили его личность, это - 33-летний житель Хмельницкой области, который в последнее время жил в столице. Также правоохранители опросили свидетелей и выяснили, что накануне в кафе отдыхала компания мужчин - и между двумя из них возник конфликт.

Позже стало известно, что накануне на пляже произошла потасовка между двумя группами нетрезвых мужчин, которая переросла в драку со смертельным исходом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители задержали мужчину, который помог организовать побег свадебному мошеннику.