В Киеве пляжная потасовка закончилась смертью молодого человека

В столице сотрудники правоохранители задержали мужчину, который задушил молодого человека на одном из киевских пляжей. Об этом передате пресс-служба Нацполиции.
Так, в дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился местный рыбак. Мужчина рассказал правоохранителям, что в камышах на берегу реки обнаружил труп с признаками насильственной смерти.
На место происшествия сразу же выехали патрульные, следственно-оперативная группа и кинологи.
При обследовании территории полицейские обнаружили мужчину с травмами головы и тела. Они установили его личность, это - 33-летний житель Хмельницкой области, который в последнее время жил в столице. Также правоохранители опросили свидетелей и выяснили, что накануне в кафе отдыхала компания мужчин - и между двумя из них возник конфликт.
Позже стало известно, что накануне на пляже произошла потасовка между двумя группами нетрезвых мужчин, которая переросла в драку со смертельным исходом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители задержали мужчину, который помог организовать побег свадебному мошеннику.