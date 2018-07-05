В Киеве горел музей под открытым небом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 15:40 на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово) в отдельном выставочном доме возник пожар. Пожарные ликвидировали возгорание в 16:22 на площади 50 м. кв.

Жертв и пострадавших нет.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в четверг, 5 июля, в Киеве вспыхнул масштабный пожар. В 12:09 по улице Вацлава Гавела на территории комбината "Прогресс" загорелась крыша склада. Пламя охватило площадь около 700 м. кв.