В Киеве горел музей под открытым небом

Пожар произошел на территории Национального музея народной архитектуры и быта в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В 15:40 на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово) в отдельном выставочном доме возник пожар. Пожарные ликвидировали возгорание в 16:22 на площади 50 м. кв.
Жертв и пострадавших нет.
Как ранее сообщал УРА-Информ, в четверг, 5 июля, в Киеве вспыхнул масштабный пожар. В 12:09 по улице Вацлава Гавела на территории комбината "Прогресс" загорелась крыша склада. Пламя охватило площадь около 700 м. кв.