07:00 05.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине полицейские задержали женщину, которая пыталась продать своего ребенка - ФОТО

В Скадовске Херсонской области правоохранители задержали 26-летнюю местную жительницу, которая искала покупателей для свего новорожденного сына. Об этом передает пресс-служба полиции области. 

На Херсонщине полицейские задержали женщину, которая пыталась продать своего ребенка - ФОТО

По предварительной информации, женщина нашла "клиента", который согласился обменять ребенка на 210 тис гривен. Им оказался подставной сотрудник профильных правоохранительных служб. 

Горе-мать написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав.

Злоумышленницу задержали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области.

Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы с пожизненным лишением родительских прав.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Хмельницкий городской суд признал виновной женщину, которая пыталась продать своих детей за 35 тыс долларов виновной и назначил ей срок в виде 60 дней содержания под стражей.  


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