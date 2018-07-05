Из-за массовых беспорядков во Франции арестованы 19 человек - ФОТО

На западе Франции в городе Нант правоохранители задержала 19 участников массовых беспорядков. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Как известно, протестующие минувшей ночью при помощи "коктейлей Молотова" сожгли около пятидесяти автомобилей, повредила пять фасадов зданий, в том числе полицейский участок Сен-Герблана, и разграбила десять предприятий.
Отметим, что причиной беспорядков стало убийство полицейскими 22-летнего местного жителя, который был застрелен после отказа предъявить документы и попытки скрыться от правоохранителей.
Полицейские без предупреждения открыли огонь на поражение, в результате чего молодой человек был ранен в шею и позднее скончался, поскольку пуля задела сонную артерию.
Ранее мужчина привлекался к ответственности за кражу и торговлю наркотиками. После его смерти группа несогласных с официальной версией происшествия соорудила баррикады и начала забрасывать бутылками с зажигательной смесью автомобили, здания и полицейских. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров. В данное время число активистов превышает 200 человек. Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.