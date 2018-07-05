Из-за массовых беспорядков во Франции арестованы 19 человек - ФОТО

Как известно, протестующие минувшей ночью при помощи "коктейлей Молотова" сожгли около пятидесяти автомобилей, повредила пять фасадов зданий, в том числе полицейский участок Сен-Герблана, и разграбила десять предприятий.

Отметим, что причиной беспорядков стало убийство полицейскими 22-летнего местного жителя, который был застрелен после отказа предъявить документы и попытки скрыться от правоохранителей.

Полицейские без предупреждения открыли огонь на поражение, в результате чего молодой человек был ранен в шею и позднее скончался, поскольку пуля задела сонную артерию.

Ранее мужчина привлекался к ответственности за кражу и торговлю наркотиками. После его смерти группа несогласных с официальной версией происшествия соорудила баррикады и начала забрасывать бутылками с зажигательной смесью автомобили, здания и полицейских. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров. В данное время число активистов превышает 200 человек. Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.