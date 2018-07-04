Жара массово убивает людей в Канаде

Об этом сообщает телеканал CTV News.

Так, по словам главы здравоохранения Милены Дрюон, к гибели людей привела именно аномальная жара.

Кроме того, по ее словам, в последствии такой же погоды на протяжении нескольких дней, число жертв может возрасти.

Также отмечается, что в городе резко увеличилось число вызовов скорой помощи. Сейчас экстренные службы Монреаля переведены на усиленный режим работы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере три человека погибли в результате сильной жары в Японии. Всего за неделю в стране госпитализировали 3473 человека, а это в 5 раз больше, чем в период с 18 по 25 июня. В частности, столбики термометров в последние дни июня уверенно держались выше отметки +30 градусов.