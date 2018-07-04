Вооруженная банда украинцев совершила налет на банк в Ташкенте

Украинцы тщательно продумали операцию, однако не рассчитали на человеческий фактор, который и погубил налетчиков. По предварительной информации, накануне ограбления двое мужчин, под видом гражданских лиц, открыли в банке Шайхантахурского района депозитные ячейки. Под этим предлогом они тщательно изучили этот банк и были задержаны сотрудниками внутренних дел при попытке вскрытии специальными инструментами ящиков.

Один из преступников пытался скрыться с места преступления, однако правоохранители применили травматическое вооружения, чтобы остановить беглеца. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы. Задержанным грозит экстрадиция в Украину, где им, согласно УКК грозит 10 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на рынке двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации рынка, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле.