04:00 04.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали ярмарочного "карманника" - ФОТО

Столичные оперативники задержали мужчину, который на протяжении месяца воровал деньги на одном из столичных базаров. Об этом передает пресс-служба Нацполиции в городе. 

В Киеве задержали ярмарочного

Сообщается, что около 11 часов на сельскохозяйственной ярмарке в Днепровском районе столицы сотрудники уголовного розыска заметили подозрительного посетителя. Мужчина ходил якобы разглядывая товар, при этом выбирал прилавки, к которым были очереди.

Наблюдая за человеком, полисмены на камеру зафиксировали, как он забрал деньги из рюкзака женщины и сразу его задержала. А после проверки установили, что это 45-летний житель Троещины, ранее судимый за кражу.

В отделении следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевские правоохранители задержали двоих квартирных воров, которые месяц терроризировали жителей Шевченковского района. 


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