В Индии произошел взрыв на фабрика фейерверков, десятки жертв - ФОТО, ВИДЕО

Как утверждают очевидцы происшествия, взрыв был настолько сильным, что тела жертв разбросало на десятки метров от уничтоженного предприятия.

При этом, менее пяти работников предприятия получили тяжелые ранения. В свою очередь местные власти подозревают, что число погибших может значительно увеличится, поскольку пока нет точных данных о количестве работников, находившихся на фабрике в момент взрыва.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и врачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у пакистанской границы на востоке Афганистана в провинции Нангархар транспортное средство, перевозившее, группу людей, неожиданно наехал на мину, вследствие чего подорвался.