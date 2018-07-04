В Индии произошел взрыв на фабрика фейерверков, десятки жертв - ФОТО, ВИДЕО

В индийском районе Вангангала в результате сильнейшего взрыва на фабрике фейерверков, по меньшей мере погибло около 11 человек. Об этом сообщает издание NewsX.
Как утверждают очевидцы происшествия, взрыв был настолько сильным, что тела жертв разбросало на десятки метров от уничтоженного предприятия.
При этом, менее пяти работников предприятия получили тяжелые ранения. В свою очередь местные власти подозревают, что число погибших может значительно увеличится, поскольку пока нет точных данных о количестве работников, находившихся на фабрике в момент взрыва.
В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и врачи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у пакистанской границы на востоке Афганистана в провинции Нангархар транспортное средство, перевозившее, группу людей, неожиданно наехал на мину, вследствие чего подорвался.