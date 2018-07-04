12:15 04.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Черниговом столкнулись два автомобиля, есть жертвы - ФОТО

В среду, четвертого июля, возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. На этот раз без жертв не обошлось, погибло трое человек.
 

Под Черниговом столкнулись два автомобиля, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области. 

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, на службу "102" в 6:41 позвонил водитель и сообщил об ужасной аварии неподалеку Чернигова. В тот момент на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

"Автомобиль Geely, двигаясь по Киевскому шоссе в направлении населенного пункта Колычевка, за автомобильным мостом совершил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ, который двигался в сторону Чернигова", - подчеркнули полицейские.

В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля Geely погибли на месте. При этом, каретой экстренной медицинской помощи в больницу доставлен ​​еще один пассажир автомобиля Geely.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в микрорайоне Монтажник столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, водитель Seat Ibiza двигался по улице Владимира Брожко (бывшая Кировоградская) со стороны проспекта Лобановского.


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