Около Винницы столкнулись две легковушки

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Винницкой области, не разминулись "Toyota" и "Volkswagen".

В результате столкновения водитель последнего авто погиб.

По предварительной информации, еще три человека в аварии травмы, среди них - ребенок. Пострадавших забрала скорая помощь. Кто виноват в аварии, выясняют следователи.

Как сообщал УРА-Информ, в Румынии неподалеко от Констанцы в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с украинскими туристами. По предварительной информации, в ходе ДТП пострадало 60 человек.