15:16 04.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198142:test

Около Винницы столкнулись две легковушки

Ужасное ДТП произошло после обеда 4 июля на дороге между Винницей и Стрижавкой.

Около Винницы столкнулись две легковушки

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Винницкой области, не разминулись "Toyota" и "Volkswagen".

В результате столкновения водитель последнего авто погиб.

По предварительной информации, еще три человека в аварии травмы, среди них - ребенок. Пострадавших забрала скорая помощь. Кто виноват в аварии, выясняют следователи.

Как сообщал УРА-Информ, в Румынии неподалеко от Констанцы в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с украинскими туристами. По предварительной информации, в ходе ДТП пострадало 60 человек.


Поделиться
Читайте также:
 
Кабинет министров утвердил проект строительства скоростной ж/д ветки в "Борисполь" Кабинет министров утвердил проект строительства скоростной ж/д ветки в "Борисполь" Украинский боксер Постол хочет провести следующий бой до конца года Правительство профинансировало охрану природы Украины
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив