На Киевщине произошло еще одно массовое отравление детей

Еще один случай массового отравления произошел в санаторном учреждении областного совета "Поляна" в Барышевке (Киевская область). Там отравились 17 детей.
Инцидент произошел во вторник, 3 июля, пишет "Украинская правда".
После инцидента, в заведении приняли все необходимые материалы для анализа.
Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.
Как сообщал УРА-Информ, в частном детском оздоровительном лагере "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились 12 детей, один ребенок в коме.