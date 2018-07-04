16:58 04.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине произошло еще одно массовое отравление детей

Еще один случай массового отравления произошел в санаторном учреждении областного совета "Поляна" в Барышевке (Киевская область). Там отравились 17 детей.

На Киевщине произошло еще одно массовое отравление детей

Инцидент произошел во вторник, 3 июля, пишет "Украинская правда".

После инцидента, в заведении приняли все необходимые материалы для анализа.

Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.

Как сообщал УРА-Информ, в частном детском оздоровительном лагере "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились 12 детей, один ребенок в коме.


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