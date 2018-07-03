В центре Киева расстреляли мужчину

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Злоумышленник с места происшествия скрылся.

По данным полиции, происшествие произошло возле ресторана на улице Антоновича.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Киеве на рынке двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации рынка, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле.