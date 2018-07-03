18:14 03.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198073:test

В центре Киева расстреляли мужчину

В центре Киева сегодня, 3 июля, неизвестный стрелял в мужчину.

В центре Киева расстреляли мужчину

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Злоумышленник с места происшествия скрылся.

По данным полиции, происшествие произошло возле ресторана на улице Антоновича.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Киеве на рынке двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации рынка, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле.


Поделиться
Читайте также:
 
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить долги СССР ЕС решил не давать Молдове денег из-за отмены выборов На Волыни горняки вторые сутки бастуют под землей Автор фейку про Арсенія Яценюка видалив свій пост із брехнею
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив