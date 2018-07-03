В столице задержали группу квартирных воров - ФОТО

Инцидент произошел на улице Ломоносова: злоумышленник путем повреждения замка входной двери проник в помещение, а его сообщник стоял на "шухере". Когда домушник вышел из подъезда, его задержали с похищенными вещами: при нем были деньги, золотые украшения и отмычки.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении, следователь готовит ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Шевченковском районе столицы правоохранители задержали группу воров, которые пытались отобрать сумку с деньгами у киевлянина.