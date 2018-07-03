В столице произошел пожар в трехэтажном здании - ФОТО

Отмечается, что сообщение о пожаре в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступило в 11:36.

В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м, а в 13:30 - ликвидировать.

Причина возникновения пожара устанавливается. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов.