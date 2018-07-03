В оздоровительном лагере на Киевщине массово отравились дети

Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Киевской ОГА в Facebook.

Сообщается, что вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ​​ребенок 8 лет с расстройством пищеварения. Указано, что девочка впала в кому, ее состояние квалифицируется как тяжелое.

Девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы, также на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ребенка готовят к транспортировке в столицу.

Всего 12 детям вчера стало плохо, у них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодняшний день изолированными остаются семь.

Добавим, что всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки почти 200 человек стали жертвами просроченных овощей.