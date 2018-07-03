13:51 03.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии утонул паром с 140 пассажирами

Правительство Индонезии направило все силы на спасение 140 пассажиров парома, который затонул у берегов острова Сулавеси.

В Индонезии утонул паром с 140 пассажирами

По информации агентства Reuters, по меньшей мере четыре человека погибли.

Отмечено, что в ходе инцидента судно находилось недалеко от берега. На пароме также были автомобили.

В то же время пока не известно, сколько людей было спасено. По данным агентства, местное телевидение показывало десятки пассажиров, висящих на пароме или плавающих в спасательных жилетах.

Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщил, что инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Он отметил, что, вероятно, вода просочилась в левый борт корабля. В данный момент проводится эвакуация.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в международном аэропорту Киев имени Сикорского произошел инцидент с самолетом авиакомпании Bravo. Во время приземления самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу.  На борту находилось 169 пассажиров.


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