В Индонезии утонул паром с 140 пассажирами

По информации агентства Reuters, по меньшей мере четыре человека погибли.

Отмечено, что в ходе инцидента судно находилось недалеко от берега. На пароме также были автомобили.

В то же время пока не известно, сколько людей было спасено. По данным агентства, местное телевидение показывало десятки пассажиров, висящих на пароме или плавающих в спасательных жилетах.

Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщил, что инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Он отметил, что, вероятно, вода просочилась в левый борт корабля. В данный момент проводится эвакуация.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в международном аэропорту Киев имени Сикорского произошел инцидент с самолетом авиакомпании Bravo. Во время приземления самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров.